2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası tanıtıldı! 1 milyar dolarlık ödül fonu...

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Beyaz Saray'da görüştü. İkili, ABD'nin ev sahipliği yapacağı uluslararası futbol organizasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD, bu yıl ve 2026'da FIFA'nın düzenleyeceği iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın bu yıl format değişikliğine gidilerek 32 takımın katılımıyla gerçekleşecek Kulüpler Dünya Kupası ABD'de düzenlenecek. 2026 yılında ise ABD, Kanada ve Meksika ile birlikte 36 milli takımın mücadele edeceği FIFA Dünya Kupası oynanacak.

TRUMP'A FUTBOL TOPU HEDİYE ETTİ

Beyaz Saray'daki görüşmede konuşan Başkan Trump, iki büyük FIFA turnuvasını düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Daha sonra yenilenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası tanıtıldı. Infantino, turnuvada oynanacak futbol topunu Trump'a takdim etti.

1 MİLYAR DOLARLIK ÖDÜL FONU

Öte yandan FIFA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak takımlar için toplamda 1 milyar dolarlık ödül fonu ayrıldığını duyurdu.

GÖREV GÜCÜ KURULUYOR

ABD'nin Kanada ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nın organizasyon hazırlıklarının eksiksiz gerçekleştirilmesi amacıyla görev gücü kurulacağı aktarıldı. Oval Ofis'te düzenlenen törende ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Kupası Görev Gücü'nün kurulmasına ilişkin başkanlık kararnamesine imza attı