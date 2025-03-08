Bahane yok kazanacağız

Trabzonspor, bu akşam sahasında ligde 18. sırada yer alan Hatayspor'u ağırlayacak. Geçen hafta deplasmanda Konyaspor'a son dakika golüyle yenilen ve dış sahada galibiyet özlemini dindiremeyen bordo- mavililer, bu kaybı sahasında telafi etmek istiyor. Hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibinde en büyük sıkıntı, eksiklerin çok olması. Mustafa Eskihellaç kart cezası; Nwakaeme, Malheiro, Savic ve Cihan Çanak sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. İyileşen Simon Banza ile Folcarelli'nin ise tam anlamıyla hazır olmadığı için ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Fırtına'da teknik direktör Şenol Güneş, öğrencilerine son uyarılarını yaptı. Eksiklerin kendileri için kesinlikle bahane olamayacağını belirten tecrübeli çalıştırıcının, "Ben takımımdaki tüm oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızın önünde kazanıp yolumuza devam edelim. İyi futbol iyi sonuç" dediği öğrenildi.



GÖREV DEĞİŞİMİ

Ayak bileğindeki sakatlık geçse de bugün Hatayspor maçında ilk 11'de olması beklenmeyen Simon Banza, yerini Danylo Sikan'a bırakıyor. 23 yaşındaki Ukraynalı forvet, ileride Trabzonspor adına gol arayan isim olacak. Genç oyuncu henüz bordo-mavili formayla ağları havalandıramadı.

SARI SIKINTI!

Mustafa Eskihellaç'ın cezalı olması nedeniyle forma giyemeyeceği Hatayspor maçı öncesi Ozan Tufan, Uğurcan, Banza, Lundstram, Okay ve Visca sarı kart sınırında bulunuyor.