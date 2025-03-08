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Giriş Tarihi: 9.3.2025 03:23

Benfica, Nacional'i 3 golle geçti! Orkun Kökçü sahne aldı...

Portekiz'de zirve mücadelesinde heyecan devam ediyor. Liderlik yarışı içerisinde olan Benfica, 25. hafta maçında evinde Nacional'i konuk etti. Benfica rakibini, Amdouni, Orkun Kökçü (pen) ve Pavlidis'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Benfica, Nacional’i 3 golle geçti! Orkun Kökçü sahne aldı...

portekiz Premier Lig'inde 25. hafta maçında Benfica, evinde Nacional'i konuk etti. Maçta daha etkili taraf olan Benfica 3-0'lık skorla galip geldi.

ORKUN KÖKÇÜ GOLÜNÜ ATTI

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Zeki Amdouni, 23. dakikada penaltıdan milli oyuncumuz Orkun Kökçü ve 90+2'de Pavlidis penaltıdan kaydetti.



45+7'de. Nacional, Dudu ile penaltı atışından yararlanamadı. Benfica'da Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11'de başladı 68. daikkada yerine Renato Sanchez'e bıraktı.

KEREM SONRADA OYUNA DAHİL OLDU

Öte yandan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmayı yedek kulübesinde başladı. 68. dakikada Samuel Dahl'ın yerine oyuna dahil oldu.

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Benfica, Nacional'i 3 golle geçti! Orkun Kökçü sahne aldı...
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