Benfica, Nacional’i 3 golle geçti! Orkun Kökçü sahne aldı...

portekiz Premier Lig'inde 25. hafta maçında Benfica, evinde Nacional'i konuk etti. Maçta daha etkili taraf olan Benfica 3-0'lık skorla galip geldi.
ORKUN KÖKÇÜ GOLÜNÜ ATTI
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Zeki Amdouni, 23. dakikada penaltıdan milli oyuncumuz Orkun Kökçü ve 90+2'de Pavlidis penaltıdan kaydetti.
45+7'de. Nacional, Dudu ile penaltı atışından yararlanamadı. Benfica'da Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11'de başladı 68. daikkada yerine Renato Sanchez'e bıraktı.
KEREM SONRADA OYUNA DAHİL OLDU
Öte yandan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmayı yedek kulübesinde başladı. 68. dakikada Samuel Dahl'ın yerine oyuna dahil oldu.