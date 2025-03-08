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Giriş Tarihi: 8.3.2025 15:49

Beşiktaş, çalışanlarıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta bugün yapılan antrenman öncesinde Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı.

AA
Beşiktaş, çalışanlarıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman öncesinde Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli kadın personellerin "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ve duran top uygulamalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla noktalayacak.

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Beşiktaş, çalışanlarıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı!
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