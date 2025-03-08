Derbiyi kadın hakem yönetsin

Yabancı hakem tartışmalarının tavan yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı bir çıkış geldi. TFF'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Riva'da düzenlediği etkinlikte konuşan Hacıosmanoğlu, kadın hakemlere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Hepimizin kutsalı annelerimiz değil mi? Benim tek arzum var, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na da söyledim, son günlerde gündemimiz 'derbi maçlarını yabancı hakemler mi yönetsin' diye. Çünkü insanlar konuşmak için kendilerine malzeme arıyor. Allah'tan tek bir dileğim var, içinizden çıkıp bir kardeşimizin o derbi maçını yönetmesi en büyük hayalim" dedi.

"YABANCININ YANINA YARIM METRE YAKLAŞAMIYORLAR"

Kadın hakemlere başarmak için çok çalışmaları gerektiğini hatırlatan Hacıosmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim kadınımız Osmanlı kadını. Ben dün (önceki gün) hakem arkadaşlarımıza da söyledim, maçları yabancı hakem yönetirken Avrupa Kupası maçlarında dikkat ediyorsunuz, hakemin yanına yarım metre yaklaşamıyorlar. Sizin onlardan ne farkınız var? Kuralları uygularsanız, yanınıza gelemezler. İkaz edersin, üstelerse sarı kartı gösterirsin. Aynı oyuncu bir daha aynı hareketi mi yapıyor, kırmızı kartı gösterirsin."