Emre Belözoğlu'ndan galibiyet sözleri: "Aslan payını bütün oyuncularıma veriyorum"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Onvo Antalyaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Antalyaspor'un gollerini 90. ve 90+8. dakikada sonradan oyuna giren Adolfo Gaich kaydetti. Rizespor'un tek golü Ali Sowe'dan geldi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN GALİBİYET SÖZLERİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından galibiyet şu sözlerle yorumladı: "Aslında ilk 20-25 dakika Rizespor daha baskındı, kontrol onlardaydı. Biz iki oyuncu ile baskı yaptık, arkada fazla kalmak istedik çünkü arkaya koşu atan sekiz numaraları ve Ali Sowe vardı. Rizespor, sert bir takım. 20. dakikaya kadar oyun istedikleri gibi gitti. Baskımızı bire bire çevirince oyun bize döndü. Orada öne geçebilirdik. Devre arasında oyunculara uyarım oldu. Yine oyun bizdeydi ama orada basit, çalıştığımız yerden gol yedik. Sonrasında oyunda bir 15 dakikalık kayıp var bizim adımıza. Rizespor, ikinci golü de bulabilirdi o arada. Sonraki hamlelerle maç bize döndü. Futbol, enteresan bir oyun. Ben bugün aslan payını bütün oyuncularıma veriyorum. 1-0'ken Kenan Piric inanılmaz bir top kurtardı. Antalya şehrinin daha bütün bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Onların bu takıma destek vermeleri gerekiyor. Buna ihtiyacımız var."