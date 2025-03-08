İskoçlar şaştı kaldı

Rangers, İstanbul'da büyük bir sürpriz yaptı. Avrupa Ligi çeyrek finaline doğru büyük bir adım attı.Ferguson, usta teknik adam Mourinho'yu şaşkına çevirdi.Cerny ve Dessers, teknik direktör Barry Ferguson'a hayatının gecesini yaşattı.Rangers, Fenerbahçe karşısında harika bir gösteri sundu.Rangers büyük bir adım attı. Ibrox'taki maç öncesi müthiş bir konuma geldiler.Acımasız Rangers, Mourinho'nun F.Bahçesi'ni devirdi.Rangers, Mourinho'nun adamlarını