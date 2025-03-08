İskoçlar şaştı kaldı

THE SCOTSMAN:
Rangers, İstanbul'da büyük bir sürpriz yaptı. Avrupa Ligi çeyrek finaline doğru büyük bir adım attı.
SCOTTISH SUN:
Ferguson, usta teknik adam Mourinho'yu şaşkına çevirdi.
DAILY RECORD:
Cerny ve Dessers, teknik direktör Barry Ferguson'a hayatının gecesini yaşattı.
RANGERS NEWS:
Rangers, Fenerbahçe karşısında harika bir gösteri sundu.
TNT SPORTS:
Rangers büyük bir adım attı. Ibrox'taki maç öncesi müthiş bir konuma geldiler.
BBC:
Acımasız Rangers, Mourinho'nun F.Bahçesi'ni devirdi.
DAİLY MAİL:
Rangers, Mourinho'nun adamlarını parçalayarak Avrupa Ligi son 16 turunda tam kontrol sağladı.