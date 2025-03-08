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Giriş Tarihi: 8.3.2025

İskoçlar şaştı kaldı

Rangers’ın 3-1’lik farklı Fenerbahçe galibiyetine Avrupa basını, ‘Parçaladı’ yorumunda bulundu. İşte detaylar:

İskoçlar şaştı kaldı
THE SCOTSMAN: Rangers, İstanbul'da büyük bir sürpriz yaptı. Avrupa Ligi çeyrek finaline doğru büyük bir adım attı.
SCOTTISH SUN: Ferguson, usta teknik adam Mourinho'yu şaşkına çevirdi.
DAILY RECORD: Cerny ve Dessers, teknik direktör Barry Ferguson'a hayatının gecesini yaşattı.
RANGERS NEWS: Rangers, Fenerbahçe karşısında harika bir gösteri sundu.
TNT SPORTS: Rangers büyük bir adım attı. Ibrox'taki maç öncesi müthiş bir konuma geldiler.
BBC: Acımasız Rangers, Mourinho'nun F.Bahçesi'ni devirdi.
DAİLY MAİL: Rangers, Mourinho'nun adamlarını parçalayarak Avrupa Ligi son 16 turunda tam kontrol sağladı.
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İskoçlar şaştı kaldı
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