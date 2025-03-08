Japonlar kapıyı çaldı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sezon başında geldiği Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun, yol ayrımına girdi.Bu öneriye sıcak bakan deneyimli santrfora, F.Bahçe de gidiş için onay verdi. Transferde mali engellerin aşılması halinde sürecin olumlu tamamlanması bekleniyor.Başarılı forvet, bu sezon sarı-lacivertli formayı 17 kez giydi, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Cenk'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026'ya kadar mukavelesi bulunuyor.