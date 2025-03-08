Japonlar kapıyı çaldı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sezon başında geldiği Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun, yol ayrımına girdi. Sky'da yer alan habere göre; Japon ekibi Urawa Red Diamonds'ın, 33 yaşındaki futbolcu için temaslara başladığı ve taraflar arasında görüşmeler olduğu belirtildi.
Bu öneriye sıcak bakan deneyimli santrfora, F.Bahçe de gidiş için onay verdi. Transferde mali engellerin aşılması halinde sürecin olumlu tamamlanması bekleniyor. Japonya'da transfer dönemi 26 Mart'a kadar sürecek.
Başarılı forvet, bu sezon sarı-lacivertli formayı 17 kez giydi, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Cenk'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026'ya kadar mukavelesi bulunuyor.