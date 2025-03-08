Şenol Güneş'ten istifa açıklaması: "Taraftarı mutlu edecekse..."

"BUNUN SORUMLUSU BENİM"

Şenol Güneş: "Öncelikle çok üzgünüz. Kazanmak için sahaya çıktık, her maçta olduğu gibi. Oyunun tamamında onu yaptık, bunu yaptık diye konuşmanın anlamı yok. Sonuç olarak kaybettik. Taraftarlardan, başkandan ve yönetimden özür diliyorum. Şartlar ne olursa olsun, Hatayspor'u yenecek oyuncu kalitemiz var. Basit hatalar yaptık, baskılarımız eksik kaldı, top kullanırken acele ettik. Eksikleri az yapsak maçı kazanabilirdik. Rakibe rahat oynama şansı verdik, çok pozisyon vermedik ama bulduklarını değerlendirdiler. Bütün oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yetki ve sorumluluk bende. Bunun sorumlusu benim."

Şenol Güneş: "Şu an yapmamız gereken kulüp için elinden gelen başkanı daha rahat çalıştırabilmek için ona yardımcı olmak. İki maçta Kayseri'ye 4 puan kaybettik, Hatay'a 5 puan kaybettik. Bunun yönetimle bir ilgisi yok. Bu benim sorumluluğum."