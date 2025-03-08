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Giriş Tarihi: 8.3.2025 10:57

Sivasspor'dan kadınlar gününe özel mesaj!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kulübün sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcuların yer aldığı video ile kadınların toplumdaki önemine vurgu yapıldı.

İHA
Sivasspor’dan kadınlar gününe özel mesaj!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda anlamlı mesajlar paylaşıldı.

Rıza Çalımbay, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkat çekerek, "Bizim bütün kadınlarımız güçlüdür. Onun için bütün kadınlarımıza saygı duymamız gerekiyor. Onların varlığı her zaman bizi çok iyi yerlere getirir" dedi.

Futbolcular da 8 Mart'a özel mesajlarını iletti. Futbolcuların mesajları şu şekilde:

Rey Manaj: "Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Uğur Çiftçi: "Başta annem ve eşim olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun."

Charisis: "Kadın varsa hayat var."

Emrah Başsan: "Kadınlar geleceğin mimarıdır. Kadın, hayattır."

Radakovic: "Kadınlar her gün özeldir."

Tolga Ciğerci: "Kadınların olduğu her yer güzeldir."

Djordje Nikolic: "Kadın, sevgi ve emeğin adıdır."

Emirhan Başyiğit: Sevgiyle ve saygıyla 8 Mart gününüz kutlu olsun."

Arda Erdursun: "Kadınlar güçlüdür, kadınlar vazgeçilmezdir."

Emre Gökay: Kadınlarımız bir gün değil, her gün özel."

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Sivasspor'dan kadınlar gününe özel mesaj!
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