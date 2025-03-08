Son dakika: Trabzonspor’un rakibi Hatayspor! Şenol Güneş’in ilk 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Trabzonspor bugün evinde Hatayspor'u ağırlıyor.

Geçtiğimiz hafta Konyaspor'a son dakikada mağlup olan Fırtına bu maçı kazanmak istiyor. Şenol Güneş'in maç öncesi 11 tercihi belli oldu. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

FIRTINA'NIN 11'İ BELLİ OLDU

Trabzonspor XI: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Lundstram, Batagov, Mendy, Okay, Arif, Zubkov, Visca, Sikan, Banza.

Hatayspor XI: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Görkem, Abdülkadir, Boutabba, Joelson, Aboubakar.