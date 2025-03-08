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Giriş Tarihi: 8.3.2025 23:22 Son Güncelleme: 8.3.2025 23:23

Trabzonspor yönetimi, Hatayspor mağlubiyeti sonrası toplanma kararı aldı!

Trabzonspor, bu akşam evinde Hatayspor'a mağlup oldu. Alınan yenilgi sonrası Trabzonspor yönetimi, stadyumdan ayrılmadı ve olağanüstü toplantı kararı aldı.

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor yönetimi, Hatayspor mağlubiyeti sonrası toplanma kararı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

YÖNETİM STADYUMDA TOPLANTI KARARI ALDI

Trabzonspor yönetim kurulu, Hatayspor maçı sonrası stadyumda değerlendirme toplantısına yaptı. Toplantıda Şenol Güneş'in durumu değerlendiriliyor.

Yayıncı kuruluşun yayınına katılan teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısına da geç katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Soru: "Sabotaj endişesi var mı?"

Şenol Güneş: "Yok, mümkün değil. Hiçbir oyuncuda böyle bir şey düşünmüyorum hele bu kadroda."

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Trabzonspor yönetimi, Hatayspor mağlubiyeti sonrası toplanma kararı aldı!
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