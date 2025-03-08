Trabzonspor yönetimi, Hatayspor mağlubiyeti sonrası toplanma kararı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

YÖNETİM STADYUMDA TOPLANTI KARARI ALDI

Trabzonspor yönetim kurulu, Hatayspor maçı sonrası stadyumda değerlendirme toplantısına yaptı. Toplantıda Şenol Güneş'in durumu değerlendiriliyor.

Yayıncı kuruluşun yayınına katılan teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısına da geç katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Soru: "Sabotaj endişesi var mı?"

Şenol Güneş: "Yok, mümkün değil. Hiçbir oyuncuda böyle bir şey düşünmüyorum hele bu kadroda."