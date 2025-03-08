Trendyol 1. Lig: Iğdır’da 4 gol var, kazanan yok!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşiltikle sona erdi.

Şanlıurfaspor'un gollerini; 42'nci dakikada Bouly Sambou ile 60'ıncı dakikada Uchenna Ogundu kaydetti.



Iğdır FK'nin golleri ise; 75'inci dakikada Ahmet Engin, 90+14'üncü dakikada ise Gianni Bruno'dan (P) geldi.

Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor puanını 34'ye, Iğdır FK ise 40'a yükseltti. Iğdır FK, gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Şanlıurfaspor ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Stat: Iğdır Şehir

Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 62 Thuram), Bruno, Regattin (Dk. 62 Ahmet Emin Engin), Mert Çölgeçen (Dk. 46 Ethemi), Muammer Sarıkaya (Dk. 73 Avramovski), Conte, Gökcan Kaya, Serkan Asan, Ali Yaşar (Dk. 61 Caner Cavlun)

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Awuku (Dk. 86 Fatih Eren), Safa Kınalı, Kappel (Dk. 46 Alpay Çelebi, Dk. 90+7 Seyit Gazanfer), Akabueze, Nafican Yardımcı, Muscat, Sambou (Dk. 75 Okyere), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90+3 Çağrı Giritlioğlu), Ogundu (Dk. 87 Ahmet Yazar)

Goller: Dk. 42 Sambou, Dk. 60 Ogundu (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor) Dk. 76 Ahmet Emin Engin, Dk. 90+13 Gianni Bruno (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kırmızı kart: Dk. 90+11 Mustafa Kemal Kılıç (Teknik direktör) (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Alim Öztürk, Dk. 87 Bahadır Han Gündoğdu, 90+8 Caner Cavlun (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 58 Nafican Yardımcı, Dk. 74 Erzhan Tokotaev, Dk. 87 Uchenne Ogundu, Dk. 90+12 Zach Muscat (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)