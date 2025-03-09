5 gollü maçta gülen taraf Samsunspor!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor evinde Adana Demirspor'u konuk etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, Soner Aydoğdu'nun 5. dakikadaki golüyle öne geçerken 11. dakikada bir kez daha Soner'in attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi ekibin üstün götürdüğü karşlılaşmanın 31. dakikasında Adana Demirspor Salih Kavrazlı'yla farkı bire indirdi ve devre bu skorla bitti.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Emre Kılınç, Samsunspor adına üçüncü kez ağları havalandırdı. Adana Demirspor'da Tayfun Aydoğan, 80'deki golüyle skoru belirledi.

İKİ MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Maçı 3-2 kazanan Samsunspor, Süper Lig'de 2 maç sonra galip geldi ve puanını 50'ye yükseltti. Deplasmanda üst üste 5. yenilgisini alan Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı.

Süper Lig'de Samsunspor gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak, Adana Demirspor ise deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.