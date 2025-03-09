Eyüpspor 4 maçlık galibiyet hasretini Konyaspor karşısında bitirdi! Maç sonu saha karıştı...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ve 76. dakikada Umut Bozok kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 59'da Tunahan Taşcı'dan geldi.

4 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Eyüpspor, ligde 4 maç sonra kazanarak galibiyet hasretine son verdi. Konyaspor ise 28 puanda kalarak 14. sırada yer aldı.

İstanbul ekibinde teknik direktör Arda Turan sarı kart cezası nedeniyel mücadeleyi tribünden takip etti.

MAÇ SONU SAHA KARIŞTI

Bitiş düdüğünün ardından hem sahada hem de protokol tribününde kavga çıktı.

Sahada Kramer ile Robin Yalçın arasında başlayan tartışmalar bir anda büyüdü ve iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Pozisyonun ardından Robin Yalçın ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Konyaspor'da da Kramer ve Umut Nayir sarı kart gördü.

PROTOKOL TRİBÜNÜ DE KARIŞTI

Sahada yaşanan olayların ardından Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında da kavga çıktı. Bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde yer alan Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında çıkan arbedeyi polis güçleri zorlukla ayırdı. Kavga uzun süre devam ederken, taraftarları sakinleştirmekte zorlanıldı.