Futbol para basıyor

UEFA, 2024 yılını içeren Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu'nu yayınladı. Pandemiye rağmen futbol gelirleri, 2014 ile 2024 yılları arasında 16,5 milyardan tahmini 29 milyar Euro'ya yükseldi.
Avrupa futbolunun en maliyetli kadroları da ortaya çıktı. Premier Lig'de yer alan Chelsea, Manchester City, Manchester United ve Arsenal'in 2024'teki kadro değeri 1 milyar Euro barajını aştı. 2024 model Chelsea, şimdiye kadar kurulan en pahalı kadro olarak tarihe geçti. İngiliz devinin kadro değeri 1.6 milyar Euro olup, önceki 2020 Real Madrid'i (1.3 milyar Euro) geride bıraktı.
Maviler'in ardından en değerliler sırasıyla Manchester City, Manchester United, Arsenal ve Real Madrid oldu.
TRANSFERDE ZİRVE M.UNİTED'DA
2020-2024
mali sonuçlarını etkileyen 5 yıllık transfer maliyetinde Manchester United (742 milyon Euro) zirvede yer aldı. Barcelona (674), Juventus (637) ve Chelsea (481) ise ilk 5 sırayı meydana getirdi.
TÜRKİYE GELİRİNİ MAAŞLARDA ERİTTİ
Avrupa'daki en üst liglerdeki takımlarda maaşlar, 2023'e yani bir önceki yıla göre %6,5 artarak 18 milyar Euro'ya ulaştı. Türk kulüpleri ise gelirlerinin %88'ini maaşlarda eritti.
Bu oranlar, İtalyan ekiplerinde yüzde 83'ten %66'ya, Fransız kulüplerinde yüzde 89'dan %78'e düştü.