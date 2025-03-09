Futbol para basıyor

UEFA, 2024 yılını içeren Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu'nu yayınladı.Avrupa futbolunun en maliyetli kadroları da ortaya çıktı. Premier Lig'de yer alan Chelsea, Manchester City, Manchester United ve Arsenal'in 2024'teki kadro değeri 1 milyar Euro barajını aştı. 2024 model Chelsea, şimdiye kadar kurulan en pahalı kadro olarak tarihe geçti.Maviler'in ardından en değerliler sırasıyla Manchester City, Manchester United, Arsenal ve Real Madrid oldu.2020-2024mali sonuçlarını etkileyen 5 yıllık transfer maliyetinde Manchester United (742 milyon Euro) zirvede yer aldı. Barcelona (674), Juventus (637) ve Chelsea (481) ise ilk 5 sırayı meydana getirdi.Avrupa'daki en üst liglerdeki takımlarda maaşlar, 2023'e yani bir önceki yıla göre %6,5 artarak 18 milyar Euro'ya ulaştı.Bu oranlar, İtalyan ekiplerinde yüzde 83'ten %66'ya, Fransız kulüplerinde yüzde 89'dan %78'e düştü.