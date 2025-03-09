Galatasaray’da Cuesta’ya talip var! Sergio Ramos’un partneri olabilir...

Süper Lig'in 27.haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmayı kazanarak iki maç aranın ardından galip gelmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda bazı değişimler yapması beklenirken, yeni transferlerden Cuesta'nın 11'de yer alması beklenmiyor.

CUESTA İÇİN AYRILIK İDDİASI

Cuesta, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana, gösterdiği performansla taraftarların tepkisini alıyor. Galatasaray'ın son dönemde oynadığı maçlarda eleştirilen Kolombiyalı stoper ile yollarını ayırmak istediği iddia edilmişti.

MONTERREY TALİP

Meksika basınından Azteca Deportes'in haberine göre; Carlos Cuesta'ya talip çıktığı iddia edildi. Habere göre Meksika takımlarından Monterrey, Galatasaray'da beklentileri karşılamakta zorlanan Cuesta'ya teklif yapma hazırlığında.

DEMICHELIS İSTİYOR

Monterrey Teknik Direktörü Demichelis'in Sergio Ramos'un savunmadaki partneri olarak Carlos Cuesta'yı düşündüğü aktarıldı.

Kolombiyalı stoper, Galatasaray'da şu ana kadar 6 maça çıktı ve 415 dakika sahada kaldı. Carlos Cuesta'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.