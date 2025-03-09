Görülmemiş restleşme!

TFF 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'da sıra dışı olaylar yaşanıyor. Kaptan Gökhan Süzen
, takım arkadaşlarıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Kulübün yıllardır devam eden sıkıntılarının tahammül edilemez noktaya ulaştığını ifade eden 37 yaşındaki Süzen, "Bu takımın sahipsiz olduğunu gerçekten hissettik. Sürekli verilen sözler var ama bir türlü yerine getirilmiyor. Maddi ve manevi anlamda yalnız bırakıldık. Kulüpte ve yönetimde değişim bekliyoruz" diyerek başkan Erhan Ergil'i istifaya çağırdı.
Başkan Ergil ise sosyal medyadan şu cevabı verdi: "Yarın (bugün) oynanacak Kırıkkale maçında başkan Gökhan Süzen'dir. Denizlispor kazanırsa bu takımın başkanı yine Gökhan Süzen'dir ve istifa edeceğim. Ama eğer Denizlispor kazanamadıysa benim başkanlığımda Gökhan Süzen süresiz kadro dışıdır.
Denizlispor kazansın ben kendimi feda ediyorum."