Görülmemiş restleşme!

TFF 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'da sıra dışı olaylar yaşanıyor., takım arkadaşlarıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Kulübün yıllardır devam eden sıkıntılarının tahammül edilemez noktaya ulaştığını ifade eden 37 yaşındaki Süzen, "Bu takımın sahipsiz olduğunu gerçekten hissettik. Sürekli verilen sözler var ama bir türlü yerine getirilmiyor.Başkan Ergil ise sosyal medyadan şu cevabı verdi: "Yarın (bugün) oynanacak Kırıkkale maçında başkan Gökhan Süzen'dir.Denizlispor kazansın ben kendimi feda ediyorum."