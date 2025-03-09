Manchester United ve Arsenal puanları paylaştı!

İngiltere Premier Lig'in iki köklü ekibi Manchester United ile Arsenal karşılaştı.

Old Trafford'da karşılıklı gollerin atıldığı dev maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Manchester United, 45+2. dakikada Bruno Fernandes'in frikikten attığı müthiş golle 1-0 öne geçti. Bu gole Arsenal'in cevabı 74. Declan Rice'den geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müthiş maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla 2. sıradaki Arsenal puanını 55'e çıkartırken, puanını 34 yapan Manchester United ise bir basamak yukarı çıkarak 14. sıraya yükseldi.