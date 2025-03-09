Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United ve Arsenal puanları paylaştı!
Giriş Tarihi: 9.3.2025 23:06

Manchester United ve Arsenal puanları paylaştı!

İngiltere Premier League'nin 28. haftası Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Manchester United ve Arsenal puanları paylaştı!

İngiltere Premier Lig'in iki köklü ekibi Manchester United ile Arsenal karşılaştı.

Old Trafford'da karşılıklı gollerin atıldığı dev maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Manchester United, 45+2. dakikada Bruno Fernandes'in frikikten attığı müthiş golle 1-0 öne geçti. Bu gole Arsenal'in cevabı 74. Declan Rice'den geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müthiş maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla 2. sıradaki Arsenal puanını 55'e çıkartırken, puanını 34 yapan Manchester United ise bir basamak yukarı çıkarak 14. sıraya yükseldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United ve Arsenal puanları paylaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz