Okan Buruk: Stresli bir döneme girdik

Alanyaspor deplasmanından kayıpsız dönen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonunda konuştu.

İşte Buruk'un yaptığı açıklamalar:

''Çok kritik bir maç oynadık. Artık bu döneme girdik. Bu dönemdeki maçların hepsi çok önemli. Bu maçlara girerken stres var mı, va. Geçen hafta aldığımız beraberlik sonrası oyuncuların üstündeki baskıyı hissediyorsunuz. Maça iyi başladık, 5-10 dakika topla oynadığımız, saha içi parselizasyonun doğru olduğu 10 dakikaydık. Sonra dizilişi kaybettik. Arkada çok oyuncu kaldık. Rakip hep 4'lü savunmayla oynadı, ilk defa 3'lü oynadılar. Gabriel Sara'yı sağ tarafta başlatınca, Frankowski'nin de önünü açmak istedik, rakibin dizilişi üretmemizi engelledi. İkinci yarı Yunus'la başladık. Bugün 45 dakika oynatmayı planlıyorduk. Yunus'un daha çok topa sahip olması, kanatları bulmamız, ilk atılan golden sonra sakin kaldık."

''DAHA ÇOK GOL ATACAĞIZ''

"2-1'den sonra 3-4'ü bulabilirdik. İkinci yarıdaki oyun bizi mutlu etti. 3-4'ü bulsak psikolojik olarak daha iyi olabilirdi. Cuma günü Antalya maçı var, ona hazırlanacağız. Yeni gelen oyuncular var, adapte oluyorlar. Buraları kazanarak geçmek, değişiklikleri de doğru yaparsak daha çok gol atacağız. Osimhen ve Morata çok fazla oynamadılar. Sağ bek ve sol bek yeni. Lemina ilk yarı oynadı"

DEVRE SONUNDA KORİDORDA YAŞANANLAR

"İkinci yarı sarı kartlı oyunculara dikkat ettim. Hakemin çok sarı kart göstermesi beni korkuttu. Ahmed hiçbir şey yapmadan sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. İkinci sarıdan kırmızıyı önlemek istedim. Koridor girişi... Eleştirmek istemiyorum. Koridor girişi çok kalabalık. Güvenlik daha çok. Bir şey yokken varmış gibi göründü. Oradaki karışıklık... Bazen uyandırmak gerekiyor takımı. Ben de konuştum, oyuncular da konuştu. Rakibin pozisyon olmadan öne geçmesi... Uyandık. 1-1'den sonra sakin ve güvenli oynadık. Bazı bölümlerde uzun top da oynamaya başladık. Osimhen sahada olunca, oyuncunun aklında Osimhen'e uzun top oluyor. Kısa çözümler varken... Opsiyonlar yaratmaya çalışıyoruz. Bunu daha çok kullanabilirdik. Uzun topları da çok kullandık. İkinci yarı uyandığımız ve oyun içerisinde girdiğimiz bir maç oldu."