Sıkıntı var!

Şenol Güneş, kötü bir gece yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyunun tamamında onu, bunu yaptık diye konuşmanın bir anlamı yok. Taraftardan, başkandan, yönetimden özür diliyoruz. Yetki ve sorumluluk bende olduğuna göre, bunun sorumlusu da benim" dedi. İstifa çağrıları için de Güneş, "Başkanla konuşuruz. En doğru karar ne ise onu yaparız. Taraftarı mutlu edecekse o kararı da alırım" ifadesini kullandı.26. dakikada sol kanattan ceza sahası giren Sikan'ın şutu, Hatayspor'da Kilama'nın eline çarptı. Hakem Alper Akarsu direkt beyaz noktayı işaret ederken, VAR'dan pozisyonu incelemesi için çağrı yapıldı. Ekran başına giden Akarsu, penaltıyı iptal etti. 49. dakikada da ceza sahası içinde düşürülen Banza için yine penaltı çalan hakeme, bir kez daha VAR'dan uyarı yapıldı ve kararını tekrar değiştirdi. Uzun süredir TFF ve MHK'ye tepkili olan Trabzon cephesi, bu kararlara isyan etti.Trabzonspor'da Okay Yokuşlu maçın 84'üncü dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.Hatayspor yenilgisi sonrası Trabzonspor yönetimi, stadyumda olağanüstü toplantı yaptı. Uzun bir durum değerlendirmesinde bulunan bordo-mavili kurmayların, takımın durumunu masaya yatırdığı ve radikal kararların alındığı ifade edildi. Bazı oyuncular hakkında kadro dışı kararı verildiği, eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Şenol Güneş'in de geleceğinin değerlendirildiği gelen haberler arasında. Tecrübeli çalıştırıcı, Eylül 2024'te göreve gelmişti.