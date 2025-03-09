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Giriş Tarihi: 9.3.2025 14:17 Son Güncelleme: 9.3.2025 14:26

Süper Lig'de korkutan anlar: Sivasspor’da Göztepe maçında sakatlanan Rey Manaj hastaneye kaldırıldı!

Sivasspor’da golcü futbolcu Rey Manaj, Göztepe maçının 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Bilinci kapalı olan Manaj, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manaj'ın son durumuyla ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı. İşte detaylar...

İHA
Süper Lig’de korkutan anlar: Sivasspor’da Göztepe maçında sakatlanan Rey Manaj hastaneye kaldırıldı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın 3. dakikasında Efkan Bekiroğlu'nun sol taraftan yaptığı ortada altıpas üzerinde Rey Manaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Kafa vuruşu sonrası Koray Günter ile çarpışan ve yerde kalan Rey Manaj, oyuna devam edemedi. Bilinci kapalı olan Manaj için sahaya ambulans girdi ve oyuncu hastaneye kaldırıldı. Manaj'ın yerine 9. dakikada Simic girdi.

SIMIC DE SAKATLANDI

Hastaneye götürülen Rey Manaj'ın yerine oyuna dahil olan Simic de takım arkadaşı Efkan ile çarpıştığı pozisyon sonrası hastaneye kaldırılırken, Simic'in kafa bölgesinde bir açılma meydana geldiği öğrenildi. (beIN SPORTS)

SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA

Sivasspor'dan Rej Manaj'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında, "Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Süper Lig'de korkutan anlar: Sivasspor’da Göztepe maçında sakatlanan Rey Manaj hastaneye kaldırıldı!
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