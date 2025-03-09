Süper Lig’de korkutan anlar: Sivasspor’da Göztepe maçında sakatlanan Rey Manaj hastaneye kaldırıldı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın 3. dakikasında Efkan Bekiroğlu'nun sol taraftan yaptığı ortada altıpas üzerinde Rey Manaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Kafa vuruşu sonrası Koray Günter ile çarpışan ve yerde kalan Rey Manaj, oyuna devam edemedi. Bilinci kapalı olan Manaj için sahaya ambulans girdi ve oyuncu hastaneye kaldırıldı. Manaj'ın yerine 9. dakikada Simic girdi.
SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA
Sivasspor'dan Rej Manaj'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır." denildi.
Açıklamanın devamında, "Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.