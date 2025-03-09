Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray ile Fenerbahçe yenişemedi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni ağırladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maç 1-1 sona erdi.

Sarı-lacivertli takımın golünü 63'üncü dakikada Marta Cox kaydetti. Sarı-kırmızılıların golü ise 71'inci dakikada Maria Usme'den geldi.

Bu sonucun ardından lider Fenerbahçe, puanını 49'a yükseltti. Galatasaray ise puanını 37 puanını yaptı.



MAÇTAN DAKİKALAR:

63. dakikada Fenerbahçe Petrol Ofisi öne geçti. Hücum yönünün solunda rakip yarı sahanın ortasından kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde Cox'un önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

71. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından uzak mesafeden kaleyi cepheden gören noktadan Usme'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Saha: Florya Metin Oktay Tesisleri

Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Ecem Cumert, Eda Karataş, Kristoffersen, Laura, Ecem Esen, Bakarandze (Dk. 58 Usme), Ebru Topçu, Sabastine, Diallo (Dk. 46 Arzu Karabulut), Manga

Fenerbahçe Petrol Ofisi: Munteanu, Busem Şeker, Plummer, Yaşam Göksu, Van Eynde (Dk. 34 İpek Kaya), Otu, Ece Türkoğlu, Cox (Dk. 81 Alkhovik), Marta (Dk. 81 Ümran Özev), Borgella, Yağmur Uraz (Dk. 89 İrem Eren)

Goller: Dk. 63 Cox (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 71 Usme (Galatasaray Petrol Ofisi)