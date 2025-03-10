Beşiktaş - Gaziantep FK | Mücadelenin ilk 11’leri belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. 20.30'da başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Beşiktaş XI: Mert, Tayyip Talha, Emirhan, Felix Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mario, Immobile.

Gaziantep FK XI: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke, Boateng, Kozlowski.

Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 32 puan ve averajla 11. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ, LİGDE SON 4 MAÇINI KAZANDI

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen "Kara kartal", oynadığı son 4 lig müsabakasını da kazanarak 12 puan topladı.

Bu süreçte Net Global Sivasspor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve ikas Eyüpspor'u 3-1 yenmeyi başaran Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor engelini de 2-0 ile aşarak galibiyet serisini devam ettirdi.

Öte yandan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta ise 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak önemli bir namağlup seri yakaladı.

GAZİANTEP FK DEPLASMANDA KAZANAMIYOR!

Teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetimindeki Gaziantep temsilcisi, ligde bu sezon deplasman maçlarında umduğunu bulamadı.

Ligdeki tek deplasman galibiyetini ilk haftada Sipay Bodrum FK karşısında alan kırmızı-siyahlı takım, sonrasında oynadığı 10 maçta sadece 2 puan topladı. Gaziantep FK, söz konusu süreçte 2 beraberlik alırken, 8 mücadelede ise konuk olduğu rakiplerine mağlup oldu.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta tedavisi süren Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor