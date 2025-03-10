Bugün Gözler Ciro Immobile’de olacak! Taraftar gol bekliyor...

3 SAKATLIK YAŞADI

Bu sezon 3 kez adale sakatlığı yaşayan 35 yaşındaki yıldızın, haftalardır gol atamadığı için üzgün olduğu ve daha fazla sahada kalabilmek için çaba harcadığı belirtildi. Solskjaer'in Semih Kılıçsoy'u yine hamle oyuncusu olarak düşündüğü, ımmobile'yi ilk 11'de sahaya süreceği kaydedildi.

Sakatlıklardan dolayı 47 gün sahalardan uzak kalan Ciro İmmobile, bu nedenle 10 maç kaçırdı. 31 karşılaşmada 2195 dakika sahada kalan İtalyan futbolcu, 14 gol ve 3 asiste imza attı.