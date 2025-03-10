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Giriş Tarihi: 10.3.2025 09:32

Bugün Gözler Ciro Immobile'de olacak! Taraftar gol bekliyor...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftanın kapanış maçında Beşiktaş bugün evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Solskjaer sonrası iyi bir grafik çizen siyah-beyazlı takımda gözler, 8 maçı boş geçen Ciro Immobile'ye çevrildi. Taraftar, İtalyan forvetten gol bekliyor...

Bugün Gözler Ciro Immobile’de olacak! Taraftar gol bekliyor...

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Ciro İmmo-bile'deki performans düşüşünü peş peşe yaşadığı sakatlıklara bağlamıştı. Norveçli hoca ve yardımcıları, son 8 maçı boş geçen İtalyan yıldıza tekrar eski fiziksel gücüne ulaşabilmesi amacıyla özel program hazırladı. İmmobile de antrenörlerin çabasına eşlik ederek daha iyi bir noktaya geldi.

3 SAKATLIK YAŞADI

Bu sezon 3 kez adale sakatlığı yaşayan 35 yaşındaki yıldızın, haftalardır gol atamadığı için üzgün olduğu ve daha fazla sahada kalabilmek için çaba harcadığı belirtildi. Solskjaer'in Semih Kılıçsoy'u yine hamle oyuncusu olarak düşündüğü, ımmobile'yi ilk 11'de sahaya süreceği kaydedildi.

Sakatlıklardan dolayı 47 gün sahalardan uzak kalan Ciro İmmobile, bu nedenle 10 maç kaçırdı. 31 karşılaşmada 2195 dakika sahada kalan İtalyan futbolcu, 14 gol ve 3 asiste imza attı.

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Bugün Gözler Ciro Immobile'de olacak! Taraftar gol bekliyor...
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