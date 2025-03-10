Denizli kazandı başkan istifa etti

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Önceki günBunun üzerine Başkan Ergil, sosyal medya hesabındanAma kazanamazsa Gökhan Süzen süresiz kadro dışı kalacak" açıklamasını yapmıştı. Dün Denizli, Kırıkkale'yi 4-1 mağlup etti. Bunun üzerine Başkan Erhan Ergil, görevi bıraktığını bildiren bir mesaj paylaştı.