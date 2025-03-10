Denizli kazandı başkan istifa etti

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Önceki gün kaptan Gökhan Süzen ile takım arkadaşları, maddi ve manevi destek alamadıklarını belirten bir basın toplantısı yapmıştı.
Bunun üzerine Başkan Ergil, sosyal medya hesabından "Kırıkkale maçını Denizlispor kazanırsa istifa edeceğim.
Ama kazanamazsa Gökhan Süzen süresiz kadro dışı kalacak" açıklamasını yapmıştı. Dün Denizli, Kırıkkale'yi 4-1 mağlup etti. Bunun üzerine Başkan Erhan Ergil, görevi bıraktığını bildiren bir mesaj paylaştı.