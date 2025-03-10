Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım’dan FIFA’ya ziyaret

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Samsunspor ve Fransa Ligue 2 ekibi USL Dunkerque kulüplerinin başkanı Yüksel Yıldırım'ın, kulüp avukatı Anıl Dinçer ile beraber FIFA yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Yıldırım'ın kulüplerin gelecek hedefleri, futbol yapılanması ve Samsunspor'un Avrupa Ligi'ne katılması hedefi hakkında FIFA yetkililerine detaylı sunum yaptığı belirtildi.

FIFA yetkililerinin ise Samsunspor ve USL Dunkerque kulüplerinin futbol direktörlerini istişarelerde bulunmak üzere FIFA'ya davet ettiği kaydedildi.