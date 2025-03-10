Solskjaer'den sakatlık açıklaması: "Değişikliğin sebebi..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

SOLSKJAER'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Ole Gunnar Solskjaer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her maçın hikayesi ayrıdır. Bu maça iyi hazırlandık. Bunun karşılığını almak istiyoruz. İyi bir hafta geçirdik. Dünkü idmanda Jonas'ın sakatlığı oldu. O yüzden değişiklik yaptık. İyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor.

Jonas biraz daha içeriye konumlanan sağ bek gibi oynuyordu. Tayyip de aynı şekilde oynayacak. Rakibe göre de oynamamız gerekiyor tabii ki. Burada biraz da önemli olan rakibin de nasıl oynadığı. Ona göre çözüm bulacağız. Tayyip'in rolü, Svensson'un rolüne benzer olacak. Tabii ki her şey oynadığımız sisteme uygun olacak." diye cevap verdi.