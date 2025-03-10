Son dakika haberi: Fenerbahçe’de tanıdık senaryo! Mourinho’dan özel dokunuş...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Rangers'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de rövanş maçı hazırlıkları sürüyor.

Süper Lig'de 27. haftayı BAY geçen sarı-lacivertliler, İskoç temsilcisini en az 2 farkla geçmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Fenerbahçe'de genç yıldızın gelişimi dikkat çekiyor.

Ferdi Kadıoğlu, Vitor Pereira yönetiminde başka bir kimliğe bürünürken, Oğuz Aydın da Mourinho ile yıldızını parlatıyor Portekizli teknik adam Vitor Pereira, asıl görev bölgesi hücum hattı olan Ferdi Kadıoğlu'nu sol bekte oynatarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

Genç yıldız, sadece sarı-lacivertli ekipte değil, milli takımda da bu mevkinin vazgeçilmezi olmuş, yıldızını parlatarak Premier Lig kapısını açmıştı. Benzer bir hikâye şu an Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile Oğuz Aydın arasında yazılıyor.

Hücum hattında oynayan ancak sahip olduğu dinamizm ve oyun zekasıyla farklı bölgelerde de görev alabilen Oğuz, Mourinho'nun liderliğinde yeni bir seviyeye ulaşmayı hedefliyor.

F.Bahçe'nin Alanya'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki oyuncunun, güncel piyasa değerinde 15 milyon Euro'ları gördü.

Birçok Avrupa kulübü, Oğuz Aydın için kulübe ilgi mektubu gönderirken özellikle Hollanda ekibi Ajax'ın, yetenekli futbolcuyu çok istediği biliniyor. Marsilya ve Roma da oyuncuyu takip ediyor.