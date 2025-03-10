Trabzonspor’dan Türkiye U19 Milli Takımı’na 5 oyuncu!

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi'nde Çeyrek Final'e kalarak tarihi başarıya imza atan U19 kadrosundan Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan, Oğuzhan Yılmaz, Bican Tibukoğlu ve Boran Başkan olmak üzere toplam 5 oyuncusu milli davet aldı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Mart Perşembe günü saat 13.00'te Dedeman Kartepe Kocaeli Otel'de toplanacak.

Hazırlıklarını 17 Mart'a kadar Kocaeli'de sürdürecek olan U19 Milli Takımı daha sonra karşılaşmaların oynanacağı Galler'e gidecek.

Türkiye, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur'da sırasıyla Portekiz, İngiltere ve Galler ile karşılaşacak. U19 Millî Takımı, grubunu birinci bitirmesi halinde 13-26 Temmuz tarihleri arasında Romanya'nın ev sahipliğinde oynanacak 2025 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.