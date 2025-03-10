Trabzonspor’un milli boksörü Havvanur Kethüda, Dünya Şampiyonu oldu

HAVVANUR KETHÜDA DÜNYA ŞAMPİYONU

Ayrıca, +81 kg kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Havvanur Kethüda, aldığı bu sonuçla kariyerine bir dünya şampiyonluğu daha eklerken, turnuva sonunda "En İyi Kadın Boksör" ödülüne layık görüldü. Trabzonspor Kulübü de sporcunun başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.