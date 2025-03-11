Fatih Tekke, Trabzon’a geldi! İşte ilk sözleri...

ŞENOL GÜNEŞ'İN AYRILIĞI BÖYLE DUYURULMUŞTU

Trabzonspor, Şenol Güneş ile teknik direktörlük pozisyonu için yolların ayrıldığını şu açıklama ile duyurmuştu: Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktörlük görevi için değil, aynı zamanda kendisinin bilgi ve birikiminden yararlanarak projeler üretmek, altyapı ve A Takım sürecini yönetmek, geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek ve tesisler ile yatırımlar gibi alanlarda sorumluluk üstlenmek üzere anlaşmaya varılmıştır.