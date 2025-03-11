Fatih Tekke, Trabzon’a geldi! İşte ilk sözleri...

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başlıyor....
Teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından Trabzonspor ile anlaşmaya varan Fatih Tekke, Trabzon'da taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
İLK SÖZLERİ
Havaalanında kısa bir açıklama yapan Tekke, ''Kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok'' ifadelerini kullandı.
''TRABZONSPOR'UMUZUN KAPTANINI EVİNE GETİRDİK''
Kulüp başkan yardımcısı Serkan Kılıç ise Fatih Tekke'nin Trabzonspor için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Trabzon'un evladı, takım kaptanımız ile şehrimize geldik. Uzaktan bir transfer yapmadık, Trabzonspor'umuzun kaptanını evine getirdik. Hep birlikte güzel bir süreç yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
ŞENOL GÜNEŞ İLE BİRLİKTE BASIN TOPLANTISI YAPILACAK
Fatih Tekke, bugün saat 14.45'te Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ve Şenol Güneş'in de katılımıyla Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.
TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ
Bordo-mavililer ''Yuvana hoş geldin Fatih Sultan Tekke'' paylaşımı yaptı.
9 SEZON TRABZONSOR'DA FUTBOL OYNADI
Trabzonspor altyapısında yetişten ve 9 sezon Karadeniz ekibinin formasını terleten Fatih Tekke, 2015 yılından bu yana teknik direktörlük yapıyor.
SON OLARAK ALANYASPOR'U ÇALIŞTIRDI
Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Tekke, sırasıyla Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Burasspor, Denizlispor ve İstanbulspor'da görev yaptı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN AYRILIĞI BÖYLE DUYURULMUŞTU
Trabzonspor, Şenol Güneş ile teknik direktörlük pozisyonu için yolların ayrıldığını şu açıklama ile duyurmuştu: Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktörlük görevi için değil, aynı zamanda kendisinin bilgi ve birikiminden yararlanarak projeler üretmek, altyapı ve A Takım sürecini yönetmek, geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek ve tesisler ile yatırımlar gibi alanlarda sorumluluk üstlenmek üzere anlaşmaya varılmıştır.
'TEKNİK DİREKTÖRLÜK MAKAMINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTME GEREĞİ'
Bu doğrultuda, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmayı hedefleyen bir iş birliği planlanmıştır. Ne var ki ligde arzu edilen sonuçların elde edilememesi, camiamızı derinden üzmüş ve teknik direktörlük makamında bir değişikliğe gitme gereğini doğurmuştur. Yeni teknik direktörün belirlenmesine yönelik çalışmalar başlamış olup, süreç tamamlandığında kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna ve büyük Trabzonspor taraftarına saygıyla duyurulur.