İrfan Can kahveci 11’i unuttu!

Fenerbahçe'de geçen sezon kariyerinin en iyi sezonu geçiren İrfan Can Kahveci, bu sezon hayal kırıklığı yaşıyor.

Tecrübeli oyuncu, sezonun son bölümüne girilmesine rağmen halen Jose Mourinho'nun istediği seviyeye gelemedi. İrfan Can, Ocak ayında sarı-lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşme uzatmıştı.

BU SEZON LİGDE GOLÜ YOK

Geçen sezon 18 gol 12 asist ile kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can, bu sezon Mourinho'nun gelişiyle beraber ilk 11'deki yerini kaybetti. 32 kez forma şansı bulan oyuncu, bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

