Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3-1 kaybettiği ilk maçın ardından İskoçya'daki Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlierin oynayacağı bu kritik mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.

VAR'da Hollanda'dan Pol van Boekeli AVAR'da da Alman Christian Dingert yer alacak.

Eskas, aynı zamanda Galatasaray'ın Young Boys'a evinde 1-0 mağlup olduğu maçta da düdük çalmıştı.

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