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Giriş Tarihi: 11.3.2025 12:32 Son Güncelleme: 11.3.2025 12:44

Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'a konuk olacak. Karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3-1 kaybettiği ilk maçın ardından İskoçya'daki Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlierin oynayacağı bu kritik mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.

VAR'da Hollanda'dan Pol van Boekeli AVAR'da da Alman Christian Dingert yer alacak.

Eskas, aynı zamanda Galatasaray'ın Young Boys'a evinde 1-0 mağlup olduğu maçta da düdük çalmıştı.

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Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
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