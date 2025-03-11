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Giriş Tarihi: 11.3.2025 15:57 Son Güncelleme: 11.3.2025 16:14

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık vakti! İşte Cenk Tosun'un yeni adresi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, hafta içinde Rangers'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Öte yandan Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar ayrılmaya hazırlanıyor. İşte sıcak transfer gelişmesinin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık vakti! İşte Cenk Tosun’un yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler Rangers maçının rövanşına çevrildi.

Sarı-lacivertliler 3-1 kaybettiği ilk maç sonrası rakibini eleyerek çeyrek finale kalmak istiyor.

Jose Mourinho ve öğrencilerini tüm hazırlıklarını sürdürürken, Kanarya'da önemli bir gelişme yaşandı.

CENK TOSUN AYRILIYOR

Sports Digitale'nin haberine göre Cenk Tosun, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ın sözleşme şartlarını kabul etti.

Fenerbahçe daha önce 33 yaşındaki golcü için Japon ekibiyle anlaşmaya varmıştı.

KISA SÜRE İÇİNDE RESMİYET KAZANACAK

Cenk'in Urawa'ya transferinin birkaç gün içinde sona ererek resmiyet kazanması bekleniyor.

Tecrübeli yıldız Beşiktaş ile kontratı sona ermesinin ardından sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalamıştı.

İSTEDİĞİ SÜRELERİ BULAMADI

Buna karşın Cenk Tosun, Fenerbahçe'de istediği süreleri bulamadı.

Tecrübeli santrfor, sadece 283 dakika sahada kalabildi.

Toplam 17 maça çıkan Cenk Tosun 2 gol 1 asist kaydetti.

Piyasa değeri 1.4 milyon euro Cenk'in Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık vakti! İşte Cenk Tosun'un yeni adresi...
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