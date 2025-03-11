Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık vakti! İşte Cenk Tosun’un yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler Rangers maçının rövanşına çevrildi.
Sarı-lacivertliler 3-1 kaybettiği ilk maç sonrası rakibini eleyerek çeyrek finale kalmak istiyor.
CENK TOSUN AYRILIYOR
Sports Digitale'nin haberine göre Cenk Tosun, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ın sözleşme şartlarını kabul etti.
Fenerbahçe daha önce 33 yaşındaki golcü için Japon ekibiyle anlaşmaya varmıştı.
KISA SÜRE İÇİNDE RESMİYET KAZANACAK
Cenk'in Urawa'ya transferinin birkaç gün içinde sona ererek resmiyet kazanması bekleniyor.
Tecrübeli yıldız Beşiktaş ile kontratı sona ermesinin ardından sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalamıştı.
İSTEDİĞİ SÜRELERİ BULAMADI
Buna karşın Cenk Tosun, Fenerbahçe'de istediği süreleri bulamadı.
Tecrübeli santrfor, sadece 283 dakika sahada kalabildi.