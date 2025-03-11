Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Kadıköy’ü sallayacak golcü planı! 30 milyon Euro’luk hamle...

Portekizli teknik adam, transferde daha hızlı hareket edilmesi ve sezona en hazır şekilde girilmesini isterken, yönetim de hamlelerini bu doğrultuda atıyor. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcının çok istediği futbolcular için de girişimlere başlıyor.