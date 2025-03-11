Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Kadıköy’ü sallayacak golcü planı! 30 milyon Euro’luk hamle...

Süper Lig'in 27.haftasını BAY geçen Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde çok kritik bir maça çıkacak.
Kendi sahasında oynadığı maçta İskoç ekibi Rangers'a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanıp Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.
Gelecek sezon da teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edecek olan Fenerbahçe, bu nedenle yeni dönem için harekete geçti.
Portekizli teknik adam, transferde daha hızlı hareket edilmesi ve sezona en hazır şekilde girilmesini isterken, yönetim de hamlelerini bu doğrultuda atıyor. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcının çok istediği futbolcular için de girişimlere başlıyor.
Bu kapsamda Fenerbahçe, Mourinho'nun takımda tutulması yönünde rapor verdiği Filip Kostic ve Juventus'un yıldızı Dusan Vlahovic için kolları sıvadı.
Sarı-lacivertli yönetimini, iki yıldız için de Juventus'a ilk resmi teklifi kısa süre içerisinde sunmaya hazırlandığı iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe, Kostic ve Vlahovic'in bonservisi için toplamda 30 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkardı.
Fenerbahçe'de çok mutlu olan Kostic de Sarı-Lacivertliler ile kalıcı bir sözleşme imzalamaya hazır. Öte yandan Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic'le kurduğu ilk temastan 'hayır' yanıtını aldığı ifade edildi.
Önceliği İngiltere Premier Lig olan Vlahovic ile görüşmelerin süreceği aktarılırken, İngiltere'den bir takımın yıldız golcüye talip olmamasının, Fenerbahçe'nin umutlarını artırdığı belirtildi.
Transfermarkt verilerine göre 25 yaşındaki golcünün, İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor. Sırp futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla 34 maça çıkarken, 14 gol 2 asistlik performans sergiledi.
1.90 boyundaki santrforun güncel piyasa değeri ise tamı tamına 60 milyon Euro. (Fanatik)