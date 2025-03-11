Son dakika haberi: Galatasaray’da Dries Mertens gerçekleri ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un Alanyaspor maçındaki düşüncesi...

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in sahadaki yokluğu tartışılmaya başlanırken, 37 yaşındaki futbolcunun kritik maçlarda neden oynamadığı da sorgulandı.
Ligde son 3 maçta sadece 13 dakika oynayan Mertens, Alanyaspor karşılaşmasında hiç süre alamadı. Tecrübeli futbolcunun yerine Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında Sara, Alanyaspor deplasmanında da Morata oynadı.
Bunun nedeninin de Mertens'in defansif yönden zayıf kalabileceği düşüncesinden kaynaklandığı ifade edilirken, 47'de ısınmaya başlayan futbolcunun, ikinci yarıda gelen goller sonrası oyuna alınmasının riskli bulunduğu ve bu nedenle sahaya sürülmediği aktarıldı.
Mertens, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 41 maça çıktı. Tecrübeli 10 numara, bu maçlarda 5 gol 13 asistlik katkı sağladı.
Transfermarkt verilerine göre 1.8 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Dries Mertens'in Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. (Milliyet)