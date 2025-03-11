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Giriş Tarihi: 11.3.2025 12:25 Son Güncelleme: 11.3.2025 12:29

Son dakika haberi: Galatasaray'da Dries Mertens gerçekleri ortaya çıktı! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçındaki düşüncesi...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in 27.haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Belçikalı yıldız Dries Mertens mücadelede forma giymedi. Ligde son 3 maçta sadece 13 dakika oynayan tecrübeli oyuncunun neden oynamadığı da belli oldu. İşte Okan Buru'un düşüncesi...

Son dakika haberi: Galatasaray’da Dries Mertens gerçekleri ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un Alanyaspor maçındaki düşüncesi...

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in sahadaki yokluğu tartışılmaya başlanırken, 37 yaşındaki futbolcunun kritik maçlarda neden oynamadığı da sorgulandı.

Ligde son 3 maçta sadece 13 dakika oynayan Mertens, Alanyaspor karşılaşmasında hiç süre alamadı. Tecrübeli futbolcunun yerine Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında Sara, Alanyaspor deplasmanında da Morata oynadı.

Mertens konusunda Okan Buruk'un Alanya deplasmanındaki düşüncesi ise ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın, Mertens'i ikinci yarı sahaya sürmeyi düşündüğü, ancak gelen goller sonrası bundan vazgeçtiği öğrenildi.

Bunun nedeninin de Mertens'in defansif yönden zayıf kalabileceği düşüncesinden kaynaklandığı ifade edilirken, 47'de ısınmaya başlayan futbolcunun, ikinci yarıda gelen goller sonrası oyuna alınmasının riskli bulunduğu ve bu nedenle sahaya sürülmediği aktarıldı.

Mertens, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 41 maça çıktı. Tecrübeli 10 numara, bu maçlarda 5 gol 13 asistlik katkı sağladı.

Transfermarkt verilerine göre 1.8 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Dries Mertens'in Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. (Milliyet)

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Son dakika haberi: Galatasaray'da Dries Mertens gerçekleri ortaya çıktı! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçındaki düşüncesi...
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