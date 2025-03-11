Son dakika haberi: Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi resmen başladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı...

Trabzonspor'da Fatih Tekke için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde Şenol Güneş ve Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç da yer aldı.

Törende konuşan Fatih Tekke, "Yönetime, Şenol Hoca'ya ve taraftarlara teşekkürler. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun." dedi.

FATİH TEKKE: "BELİRGİN BİR OYUN OYNAMALIYIZ"

Tekke, "Ligin durumu ortada. Şu an Avrupa hedefi var, bu da kupadan geçiyor. Sıralamada belki ama gerçekçi olmak lazım. Kupa birinci hedef. Önce normalleşmemiz lazım, sonra da kupa. Bu sene yakalayabileceğimiz hedef bu görünüyor. 10-11 yıldır teknik adamlıkla ilgileniyorum. Her an kendini yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan ve bu konuda da ısrar eden biriyim. Herkesin bir bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim: Oyun, spontane oynanmamalı. Her şeyiyle belirgin bir oyun oynamalıyız." açıklamasında bulundu.

47 yaşındaki çalıştırıcı, "Şenol Hoca'dan takımın durumu hakkında bilgi alacağım. Taraftarların, evimin insanının kalbini kırmaktansa hiç buraya gelmem daha iyi. Bana olan sevgiyi zedelemek istemem. O sevgi beni ayakta tutuyor. Cesur bir futbol oynayan takım ne kadar sürede olursa, onun için uğraşacağız. Hayalci değil, gerçekçi." değerlendirmesinde bulundu.

"GEL DEDİLER GELDİM"

Sözleşme süresiyle ilgili soruyu Fatih Tekke, "Sözleşmeyle ilgili bir fikrim yok. Gel dediler geldim. İmzayı attık. Şu andaki sorunumuz belli. Talihsizlikler yaşadık. Trabzonspor'a gel denilince gel denilen insanlar. Yumruk olamadın mı hiçbir şey olmuyor. Bir olacaksın. Birbirimize kızalım hiç sorun değil, ama lütfen birbirimizi aşağıya çekmeyelim." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ: "ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN"

Törende açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Hiçbir sorunlu oyuncumuz yok ama aldığımız sonuçlar, yeni dönemi başlatmak zorunda kıldı. Hepimiz üzüldük ve kan değişikliğine gittik. Fatih Tekke, Trabzonspor yönetiminin kararı, taraftarın ve bizim desteğimizle göreve getirmiş bulunuyoruz. Allah yolunu açık etsin." diye konuştu.

Güneş, "Yeni bir dönem başlıyor. Hep destek, tam destek. Umarım sezon bittiğinde iyi ve Avrupa'ya gitmiş bir kadro olacak. Trabzonspor için 10 sene yatırım dönemi, iyi kararlar alınmalı. Bu kararlardan biri Fatih Hoca olmuştur. Trabzonspor'un yeni bir başarı elde emesi gerekiyor. Bugüne kadar benimle çalışan herkese başarılar diliyorum. Fatih Hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Teknik anlamda bütün yetki Fatih Hoca'nın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız." ifadelerini kullandı.

"KURUMSAL YAPIYI YAZA KADAR BELİRLEYECEĞİZ"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Uluslararası bir kulüp olmak zorundayız. Kurumsal yapıyı yaza kadar belirleyeceğiz. Hiçbir unvan da beklemiyorum. Saha içerisinde olmayacağım. Fatih Hoca istediği zaman konuşuruz. İstekleri olursa, yanındayım. Yarışan kadro, geleceğin takımı... Bunları yaptıktan sonra kim olur, bilmiyorum." dedi.

Basın toplantısının ardından Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.