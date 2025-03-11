Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi: 13.futbol adamı oldu...

Trabzonspor, bugüne kadar 12'si yabancı 44 isme takımı emanet etti. Bordo-mavili kulüpte Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota Arveladze, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Fatih Tekke hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev aldı.

Trabzonspor'da teknik direktörlük yapan Sadi Tekelioğlu ile Ahmet Özen de genç takımda forma giydi.

BAŞARILARDA PAY SAHİBİ OLDULAR

Ligde 7 şampiyonluk yaşayan ve çok sayıda kupa kazanan Trabzonspor'un bu başarılarında, bordo-mavili takımda oynadıktan sonra çalıştırıcılık görevine getirilen isimler büyük pay sahibi oldu.

Trabzonspor formasını giyen, 1974-75 sezonunda ise takımda teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Suat Özyazıcı ile bordo-mavililer, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84, Özkan Sümer ile 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında lig şampiyonluğu elde etti.

TEKKE 19 YIL SONRA DÖNDÜ

Trabzonspor'dan 2006 yılında 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Zenit St.Pettersburg Kulübü'ne transfer olan Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe 19 yıl sonra teknik direktörlük görevinde döndü.

Altyapıya 14 yaşında gelerek bordo-mavili kulübün kapısından giren Fatih Tekke, 33 yıl sonra teknik direktörlük görevine getirildi.

GOL KRALI OLDU

Trabzonspor A Takımı forması giymeye 1994-95 sezonunda başlayarak milli takıma yükselen Fatih Tekke, 2004-05 sezonunda 31 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu.

Fatih Tekke, Zenit'te 2007-08 sezonu lig şampiyonluğu yaşadı ve finalde Rangers takımını yenen Rus ekibiyle UEFA Kupası'nı kaldırdı.

Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 47 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptı.

TEKNİK DİREKTÖRLER

Trabzonspor'un kuruluşundan itibaren görev yapan teknik direktörler şöyle:

Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kılman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biskup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Braems (Belçika), Georges Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastiao Lazaroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Edde Newton, Abdullah Avcı, Orhan Ak, Bjelica.