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Giriş Tarihi: 11.3.2025 16:18

Türkiye - Macaristan maçının "öncelikli bilet" satışı başladı!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan'ı konuk edeceği müsabakanın "öncelikli bilet" satışları başladı.

AA
Türkiye - Macaristan maçının öncelikli bilet satışı başladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye-Macaristan maçının bilet satışlarına dair bir açıklama yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın 20 Mart'ta ağırlayacağı Macaristan maçının "öncelikli bilet" satışları başladı.

Yapılan açıklamaya göre, bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından, sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

RAMS Park'taki maçın genel bilet satışları ise yarın saat 13.00'te başlayacak. Futbolseverler, biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 2750, 2000, 1750, 1500, 1250 ve 1000 lira olarak belirlendi.

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Türkiye - Macaristan maçının "öncelikli bilet" satışı başladı!
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