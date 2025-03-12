Barcelona, bizim çocuklar’ı üzdü

UEFA
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İki milli oyuncu da ilk 11'de başlarken Kerem 56, Orkun 70 dakika sahada kaldı. Barça'nın golleri Raphinha (2) ve Yamal'dan geldi.
Benfica'nın tek sayısını ise Otamendi kaydetti. İlk müsabakayı da 1-0 kazanan Katalan ekibi, turu geçmeyi başardı. Benfica ise organizasyona veda etti. Bu arada mücadelenin 13. dakikasında Fransız hakem François Letexier, iftar için oyunu durdurdu. Ancak Orkun, henüz vaktin gelmediğini söyleyince maç devam etti ve 15. dakikada bir kez daha hakem düdüğü çaldı. Futbolcular da oruçlarını açtı