Barcelona, bizim çocuklar’ı üzdü

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçındaİki milli oyuncu da ilk 11'de başlarken Kerem 56, Orkun 70 dakika sahada kaldı.Benfica'nın tek sayısını ise Otamendi kaydetti. İlk müsabakayı da 1-0 kazanan Katalan ekibi, turu geçmeyi başardı. Benfica ise organizasyona veda etti. Bu arada mücadelenin 13. dakikasında Fransız hakem François Letexier, iftar için oyunu durdurdu.