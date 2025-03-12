Fenerbahçe’nin Rangers maçı kadrosunda yer almadı: Maximin’den flaş paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu 2. maçında Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers'e konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin kadrosu belli oldu.

KADRODA 2 EKSİK

Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü kadroda yer almazken, Sports Digitale'in haberine göre, Allan Saint-Maximin'in de teknik heyet kararı ile kafilede yer almadığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Şükür Toğrak, Anderson Talisca, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

MAXIMIN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Maximin, kadroda yer almaması sonrası sosyal medya hesabından, "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek. Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenlerden çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir." ifadelerini kullandı.