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Giriş Tarihi: 12.3.2025 16:21

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni paylaştı! İşte görüntüler...

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni kamuoyuna tanıttı. İşte detaylar...

İHA
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ni paylaştı! İşte görüntüler...

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin son görüntüleri paylaşıldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen Galatasaray Divan Kurulu Mart ayı Olağan Toplantısı'nda, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri hakkında yaptığı konuşma sırasında tesisle ilgili hazırlanan görüntüler paylaşıldı.

Galatasaray Futbol A Takımı, Florya'dan ayrılıp, yaklaşık 2 haftadır burada çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni paylaştı! İşte görüntüler...
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