Hayalci değilim zoru severim

Trabzonspor'da Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke için dün imza töreni düzenlendi. Sözlerine, "Yuvaya geldik" diyerek başlayan 47 yaşındaki çalıştırıcı şöyle konuştu: "Yolumuz uzun. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası. Trabzonspor'un Avrupa hedefi kupadan geçiyor. Gerçekçi olmak gerek, orası birinci hedef olarak gözüküyor."

'GEL DEDİLER GELDİK, İMZALADIM'

"Herkesin futbola bir bakış açısı var. Oyunun belli plan içinde oynanması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekçiyim. Duymak istediklerinizi değil, Trabzonspor menfaatleri doğrultusunda gerçekleri duyacaksınız. Cesur ve futbol oynamaya çalışan bir takım izletmek istiyorum. Sözleşme konusunda bir fikrim yok. Süresini de bilmiyorum. Gel dediler, geldik. İmzayı attık."



YÖNETİMDEN 5 YILLIK JEST

Trabzon'a sabah saatlerinde gelen Fatih Tekke, basın toplantısında sözleşme süresi ile ilgili olarak yöneltilen soruya net bir yanıt vermedi. Tecrübeli çalıştırıcının bordo-mavili kulüpten aldığı teklif sonrası hiçbir şart öne sürmeden boş mukaveleye imza attığı, bu tavır sonrası yönetimin de sözleşmeyi 5 yıl olarak doldurduğu öğrenildi.



GÜNEŞ: İŞİNE KARIŞMAYACAĞIZ

FATİH Tekke'nin imza törenine Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile kulüpte yeni bir görev alacak olan Şenol Güneş katıldı. Güneş, "Teknik anlamda bütün yetki Fatih hocanın elinde olacak. Bizden bir şey isterse destek veririz. Onun dışında işine kesinlikle karışmayacağız" dedi.

TAM 19 YIL SONRA YUVASINA DÖNDÜ

TRABZONSPOR'DAN 2006 yılında 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Rusya'nın Zenit St.Petersburg kulübüne transfer olan Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe 19 yıl sonra teknik direktörlük görevinde döndü. Altyapıya 14 yaşında gelerek Karadeniz ekibinin kapısından giren Fatih Tekke, 33 yıl sonra teknik direktörlük görevine getirildi.