Kostic pazarlığı yaza kaldı

BU SEZON özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performans ile yönetimin ve teknik heyetin gözüne giren Filip Kostic, Fenerbahçe'de çok mutlu ve İstanbul'da yaşamaya devam etmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho da 32 yaşındaki futbolcunun kattıklarından çok memnun ve gelecek sezon da mutlaka takımda tutulması yönünde görüşünü bildirdi. Ancak sarılacivertli yönetim, Juventus ile ilk bağlantılar sonrasında büyük bir sürprizle karşılaştı. Yetenekli sol kenar oyuncusu için sarı-lacivertli kulüp herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Yaşından dolayı daha sonra oyuncudan para kazanamayacağını hesap eden Fenerbahçeli yetkililer, İtalyanların istediği paradan şu an için çok uzak durumdalar... Çizme ekibi kapıyı 6 milyon Euro bonservisten açarken sezon sonunda bu iki kulüp tekrardan masaya oturup konuşacak. Filip Kostic'in Türkiye'de kalma isteği de bu pazarlıklarda kullanılacak.