‘Kulüpler istedi’ diye yapmam!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusunu kapattıkları yönündeki gündemin doğru olmadığını söyledi. Riva'da TFF ile MAD Parfumeur firması arasında düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza töreninden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Yabancı hakem için 'asla' demedim. Kulüpler şunu istedi, bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız. Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili de verilmiş kesin bir kararımız yok. Yeniden değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise özellikle Beşiktaş Kulübü'nün derbilerin yabancı hakem tarafından yönetilmesi isteğine karşı "Netleşen bir şey yok" yorumunda bulunmakla yetindi.







AZMİN KADAR KALICI!

MAD Parfumeur firması, Milli Futbol Takımları resmi sponsoru oldu. Riva'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle imzalar atıldı. "Azmin Kadar Kalıcı" temasıyla kadın ve erkek futbol takımları için ayrı ayrı hazırlanacak parfümlerin satışından elde edilen gelirin bir bölümü TFF ile birlikte altyapı gelişim projelerine aktarılacak.