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Giriş Tarihi: 12.3.2025 20:15

Pendikspor'da teknik direktörlüğe Uğur Uçar getirildi

Trendyol 1. Lig takımlarından Siltaş Yapı Pendikspor'da Sedat Ağçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Uğur Uçar getirildi.

AA
Pendikspor’da teknik direktörlüğe Uğur Uçar getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktör Uğur Uçar ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor ailesi olarak, eski oyuncumuz Uğur Uçar'ı teknik direktörümüz olarak yeniden aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımız Murat Özdemir'in katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninin ardından Uğur Uçar takımımızın başına geçti. Siltaş Yapı Pendikspor'umuzun hedeflerine birlikte ulaşmak için kendisine ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

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Pendikspor'da teknik direktörlüğe Uğur Uçar getirildi
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