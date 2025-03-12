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Giriş Tarihi: 12.3.2025 15:48 Son Güncelleme: 12.3.2025 16:01

Son dakika haberi: Süper Lig'de derbilerin tarihi açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 29. ve 30. haftalarının maç programı açıklandı. Buna göre Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarının tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Süper Lig’de derbilerin tarihi açıklandı!

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 29. ve 30. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Ramazan Bayramı'nın 1. gününe maç verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray ile Fenerbahçe-Trabzonspor derbilerinin tarihleri de netlik kazandı.

Buna göre, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, Beşiktaş-Galatasaray mücadelesi ise 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

Karşılaşmaların programları şöyle:

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Son dakika haberi: Süper Lig'de derbilerin tarihi açıklandı!
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