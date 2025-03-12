Son dakika haberi: Süper Lig’de derbilerin tarihi açıklandı!

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 29. ve 30. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Ramazan Bayramı'nın 1. gününe maç verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray ile Fenerbahçe-Trabzonspor derbilerinin tarihleri de netlik kazandı.

Buna göre, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, Beşiktaş-Galatasaray mücadelesi ise 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

Karşılaşmaların programları şöyle: