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Giriş Tarihi: 12.3.2025 10:47

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın yapılacak

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, çeyrek finale yükselecek.

AA
UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları yarın yapılacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu, 8 maçla tamamlanacak.

Ligde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Cercle Brugge (Belçika)-Jagiellonia (Polonya) (0-3)

20.45 Lugano (İsviçre)-Celje (Slovenya) (0-1)

20.45 Rapid Wien (Avusturya)-Borac (Bosna Hersek) (1-1)

20.45 Djurgarden (İsveç)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

23.00 Vitoria (Portekiz)-Real Betis (İspanya) (2-2)

23.00 Fiorentina (İtalya)-Panathinaikos (Yunanistan) (2-3)

23.00 Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç) (2-3)

23.00 Chelsea (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka) (2-1)

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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın yapılacak
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