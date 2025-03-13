Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu sona erdi. Rakiplerini eleyen Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt, Lazio, Bodo/Glimt, Lyon, Manchester United, Tottenham ve Rangers, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Çeyrek finaldeki eşleşmeler ise; Tottenham - Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt - Lazio, Rangers - Athletic Bilbao ve Lyon - Manchester United şeklinde oluştu. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 10 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 17 Nisan'da oynanacak.

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Lazio (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya) (2-1): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Ajax (Hollanda) (2-1): 4-1

Athletic Bilbao (İspanya) - Roma (İtalya) (1-2): 3-1

Tottenham (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda) (0-1): 3-1

Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya) (1-1): 4-1

Lyon (Fransa) - FCSB (Romanya) (3-1): 4-0

Rangers (İskoçya) - Fenerbahçe (3-1): 3-2 (Pen)